Sindelfingen-Maichingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstag (22.08.2023) 19.00 Uhr und Mittwoch (23.08.203) 19.15 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Wohnung in der Straße „Kleines Egart“ in Maichingen ein. Der Unbekannte verschaffte sich über die Wohnungstür Zutritt ins Innere der Wohnung, die er anschließend durchsuchten. Aus einem Schrank stahlen er einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.