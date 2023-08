Kripo Stuttgart: Frauen-Leiche gefunden – Ermittlung aufgenommen

Paul-Georg-Meister / Pixelio

Nach dem Fund eines weiblichen Leichnams am Mittwochabend in einem Gebäude an der Türlenstraße hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Identifizierung ergab, dass es sich bei der Verstorbenen um eine 32-jährige Bewohnerin handelt.

Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Die Hintergründe der Tat sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission namens „Soko Tür“ eingerichtet.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Bereich der Türlenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden. (pol/fgm)