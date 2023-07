Erligheim: Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Schüssen

Am Dienstag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Schmerbachweg in Erligheim, nachdem gegen 18.15 Uhr Anwohner gemeldet hatten, dass Schüsse gefallen wären.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es zunächst zu einem lauten Streit gekommen sei, worauf ein Mann im Freien Schüsse abgegeben hätte. Anschließend habe er sich gemeinsam mit einer Frau in ein Auto gesetzt und im weiteren Verlauf seien beide Personen zurück in ein benachbartes Haus gegangen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellten das betreffende Gebäude hierauf.

Die Polizei konnte dann telefonisch Kontakt herstellen, so dass sich der 29 Jahre alte Mann und seine gleichaltrige Frau vor das Haus begaben, wo beide widerstandslos festgenommen wurden. Im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen wurde eine Schreckschusswaffe sowie passende Munition in dem PKW aufgefunden, in dem das Paar zuvor gesessen hatte.

Die Waffe und die Munition wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, die gegen den 29 Jahre alten Mann geführt werden, dauern an.