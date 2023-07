Schorndorf: Drogenhändler in Haft

Ein 30-jähriger Mann aus Schorndorf geriet in den vergangenen Wochen ins Visier der Kriminalpolizei, da der Verdacht bestand, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen den Mann, weshalb er am Montagmittag festgenommen wurde. Hierbei wurde beim Tatverdächtigen neben ca. 27 Gramm Kokain auch eine Gasdruckpistole aufgefunden.

Der deutsche Staatsangehörige wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin vorgeführt, diese setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol/gm)