Steinheim an der Murr: Jeep gestohlen

Zwischen Dienstag 21.00 Uhr und Mittwoch 12.00 Uhr schlugen noch unbekannte Diebe in der Nelkenstraße in Steinheim an der Murr zu.

Die Täter stahlen einen Jeep, der im Kreuzungsbereich mit dem Bahnweg auf einem Parkplatz abgestellt war. Bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen Jeep, Typ Grand Cherokee mit Vaihinger Kennzeichen (VAI-).

Der Wert des Fahrzeugs wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.