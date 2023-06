Stuttgart-West: 28-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Polizeibeamte haben am Samstag zwei 24 und 46 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, während eines Streits vor einer Gaststätte an der Paulinenstraße einen 28 Jahre alten Mann schwer verletzt zu haben. Der 28-Jährige stand gegen 00.45 Uhr vor der Gaststätte und geriet mit dem 46-jährigen Tatverdächtigen in Streit. Kurze Zeit später kamen zwei weitere Männer hinzu. Alle drei schlugen auf den 28-Jährigen ein und verletzten ihn schwer.

Anschließend flüchteten sie. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Geflüchteten und nahmen zunächst den 24-Jährigen im Bereich der Ludwigstraße fest. Weitere Ermittlungen führten dann auf die Spur des 46-Jährigen, den die Beamten am selben Morgen in seiner Wohnung in Stuttgart festnahmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zum Tatablauf, dem noch flüchtigen Tatverdächtigen und den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Die beiden Festgenommenen mit kosovarischer Staatsangehörigkeit wurden im Laufe des Sonntags (18.06.2023) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erließ und in Vollzug setze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.