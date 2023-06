Bad Cannstatt: Frauen sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt: Ein unbekannter Mann hat am späten Dienstagabend mehrere Frauen im Bereich der unteren Kursaalanlagen sexuell belästigt. Eine 24-Jährige war gegen 23.00 Uhr in den unteren Kursaalanlagen unterwegs, als der Unbekannte sie ansprach. Nachdem sie weiterging, folgte ihr der Täter und versuchte sie an der Haltestelle zu umarmen.

Die 24-Jährige wehrte sich und ging weg. Als der Unbekannte ihr erneut folgte und versuchte, sie zu berühren, bat sie einen Passanten um Hilfe, der sie zu ihrer Wohnanschrift begleitete. Gegen 23.20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei der angab, dass seine beiden 32 und 33 Jahre alte Begleiterinnen im Bereich der Mergentheimer Straße ebenfalls von einem Mann sexuell belästigt wurden. Der Täter fasste zunächst der 32-Jährigen an die Brust und beleidigte beide nachdem sie ihn aufgefordert hatten, wegzugehen. Kurz darauf kam er zurück und schlug der 33-Jährigen auf das Gesäß. Als der Zeuge die Polizei rief, flüchtete der Unbekannte in den Kurpark.

Der Mann war etwa 185 Zentimeter groß, schlank, hatte eine dunkle Hautfarbe und dunkle, lockige Haare. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil mit Blumenmuster, Shorts, weißen Turnschuhen und weißen Sportsocken. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. (pol/gs)