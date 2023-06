Waiblingen: Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Haft

Am Freitagmittag gegen 12:20 Uhr entwendete ein zunächst unbekannter Mann ein Pedelec vom Hersteller Cube, das vor einem Drogeriemarkt in der Straße Alter Postplatz abgestellt war.

Etwa 30 Minuten später traf der 54-jährige Eigentümer des Fahrrades, der sich auf der Suche nach seinem Zweirad befand, im Bereich des Landratsamtes auf den Dieb und forderte diesen auf, stehenzubleiben. Der Dieb ergriff allerdings zunächst die Flucht, kam aber kurz danach zu Fall, woraufhin der 54-Jährige sein Fahrrad wieder an sich nahm.

Daraufhin wurde er vom Dieb körperlich angegangen und zudem mit einem Stock bedroht. Erst als hinzukommende Zeugen dem 54-Jährigen zur Hilfe kamen, ließ der 23-Jährige von dem Mann ab.

Er wurde anschließend durch die hinzugerufene Polizeistreife festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Im Polizeirevier griff er zudem eine Polizistin an und verletzte diese leicht.

Der libysche Staatsangehörige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Ludwigsburg einem Haftrichter vorgeführt, dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol/fm)