Waiblingen: Betrunkene Autofahrerin verletzt Polizist

Eine 37-jährige Skoda-Fahrerin fuhr am Sonntagabend kurz nach 23:10 Uhr die B14 von Fellbach kommend in Richtung Backnang entlang. Hierbei fuhr sie auffällig in Schlangenlinien, weshalb sie durch Beamte des Polizeireviers Waiblingen einer Kontrolle unterzogen werden sollte.

Die Frau ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und fuhr weiter bis zur Anschlussstelle Schwaikheim, wo sie die Bundesstraße verließ. Kurz darauf konnte sie einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Da die Frau offensichtlich deutlich alkoholisiert war, wurde sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Hiergegen wehrte sie sich massiv und verletzte einen der Polizisten leicht. Zudem beleidigte sie die Beamten mehrfach, unter anderem als Rassisten.

Der Führerschein der 37-Jährigen wurde beschlagnahmt, sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.