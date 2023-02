Oberkochen: Angriff auf Rettungssanitäter

Eine Passantin entdeckte am Samstagabend gegen 22.50 Uhr einen Mann, der schlafend auf einer Mauer an einer Bushaltestelle in der Jenaer Straße lag.

Die Frau hielt einen zufällig vorbeikommenden Rettungswagen an, dessen Besatzung den offenbar stark alkoholisierten Mann ansprachen. Auch ein weiterer Passant bot seine Hilfe an.

Noch während sich die drei um den 55-Jährigen kümmerten, schlug dieser einen Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht und rannte anschließend in ein Gebüsch.

Nachdem er dort wieder eingeholt worden war, brachte das Team des Rettungsdienstes den schon leicht unterkühlten Mann nach Hause, wo er der Obhut seiner Frau übergeben wurde.