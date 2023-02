Schwäbisch Gmünd: Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Am Samstag gegen 9 Uhr kam es in einer Firma in der Voestalpine Straße zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 34-jähriger Arbeiter lebensgefährlich verletzt wurde.

Bisherigen Ermittlungen zufolge, hatte der Mann in etwa 10 Metern Höhe an einer Hydraulikpresse gearbeitet, als er, offensichtlich aus eigenem Verschulden, zu Fall kam und etwa 10 Meter tief fiel. Bei dem Sturz erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (pol/gm)