Fellbach: Exhibitionistische Handlung

Eine Fußgängerin lief am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr bei einer Unterführung in der Eisenbahnstraße zum Bahnhof Fellbach. Sie begegnete dort einem Mann, der in diesem Augenblick seine Hose herunterließ und an seinem Penis herummachte.

Als die Passantin an dem Mann vorbeigelaufen war, habe er umgehend wieder seine Hose nach oben gemacht. Die alarmierte Polizei hat im Nachgang den 82-jährigen Tatverdächtigen beim Bahnhof angetroffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sollten noch weitere Passantinnen oder Passanten von dem Mann am Dienstag belästigt worden sein, sollten sich diese bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen. (pol/gm)