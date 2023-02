Dettingen/Teck: Einsatz wegen verletzter Person

Kreis Esslingen: Wegen einer verletzten Person sind Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in die Kirchheimer Straße ausgerückt. Zeugen hatten in der Wohnung eines 54-Jährigen Blutspuren entdeckt, die Wohnung wieder verlassen und die Rettungskräfte alarmiert.

Nachdem im Zuge einer ersten Überprüfung nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Schusswaffe eine Rolle gespielt haben und sich noch jemand bewaffnet in der Wohnung aufhalten könnte, räumte die Polizei vorsorglich das Gebäude. Hinzugezogene Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz betraten gegen 15.15 Uhr die Wohnung, wo sie den 54-jährigen Bewohner mit einer stark blutenden Verletzung antrafen. Der ansprechbare Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund seiner eigenen Angaben ist von einem vorangegangenen Sturzgeschehen als Ursache für die Verletzung auszugehen. Der anfängliche Verdacht, dass eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein könnte, bestätigte sich nicht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen ebenfalls nicht vor. (pol/fm)