Blaustein – In den Gegenverkehr geraten

Am Donnerstag erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall bei Blaustein schwere Verletzungen. Ulm (ots) – Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr.

Eine 19-Jährige fuhr auf der K1912 von Mähringen in Richtung Blaustein. Aus unbekannter Ursache geriet die Fahrerin des Hyundai auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fahrer eines Lasters konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und war in ihrem Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Auto. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei nahm die Ermittlungen nach der Unfallursache auf. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei am Hyundai auf 2.000 Euro, am Laster auf 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße zwischen Mähringen und Blaustein komplett gesperrt. (pol/fm)