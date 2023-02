Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu unklarem Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 10:30Uhr in der Dresdner Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht die Polizeinoch Zeugen. Eine 66-jährige Fußgängerin wollte die Fahrbahn der Dresdner Straßequeren.

Hierzu lief sie vermutlich unvermittelt zwischen zwei am Fahrbahnrandgeparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Audi-Lenker die Dresdner Straße in Richtung Gröninger Weg. Auf Höhe derFußgängerin wich der 37-Jährige mit seinem Audi nach links aus und bremste seinFahrzeug ab. Ob es hierbei zu einem Zusammenstoß mit dem Audi und derFußgängerin kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die 66-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht unter Tel. 07116869-0 oder per Mail unter STUTTGART-VAIHINGEN.VPI AT polizei.bwl.de Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.