Weinstadt/Stuttgart: Vermisste Person tot aufgefunden

Am Dienstagvormittag wurde im Neckar beim Wasserkraftwerk in der Inselstraße in Stuttgart-Untertrükheim eine tote Person aufgefunden. Es handelt sich um die von der Kripo Waiblingen gesuchte 56-jährige Person aus Weinstadt.

Die Kriminalpolizei in Stuttgart hat die Todesfallermittlungen aufgenommen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen zu den näheren Todesumständen dauern an. (pol/gm)