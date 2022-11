Stuttgart-West: Tödlicher Pedelec Unfall

Ein 85 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Freitagvormittag in der Hölderlinstraße/Silberburgstraße gestürzt und noch am Wochenende im Krankenhaus verstorben.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr der 85-Jährige gegen 10.00 Uhr mit seinem Pedelec die Hölderlinstraße abwärts, als er auf Höhe der Einmündung Silberburgstraße, beim Überfahren der Gleise, ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er am Sonntagvormittag verstarb. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden. (pol/gm)