Ludwigsburg: Zeugen nach Raub auf Friedhof gesucht

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines Raubes, der sich am Sonntag gegen 13:35 Uhr auf dem Neuen Friedhof in der Harteneckstraße im Ludwigsburger Osten ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge näherte sich ein noch unbekannter Täter von hinten einer 79 Jahre alten Friedhofsbesucherin und entriss ihr ruckartig eine beige-braune Handtasche. Die Seniorin verlor daraufhin das Gleichgewicht, stürzte und zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Der Täter konnte bei seiner darauffolgenden Flucht über den Friedhof von einer 61 Jahre alten Zeugin beobachtet und teilweise verfolgt werden.

Es soll sich um einen 25 bis 30 Jahre alten, etwa 180 cm großen Mann gehandelt haben. Weiter konnte die Zeugin den Unbekannten als schlank und mit einer hellgrauen Hose sowie einer hellen Jacke bekleidet beschreiben. Er flüchtete anschließend mit einem kleinen dunklen Fiat mit ausländischem Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Das Fahrzeug war der direkt am Ausgang des Friedhofes in der Robert-Koch-Straße abgestellt gewesen. In der entwendeten Handtasche der 79-Jährigen befanden sich unter anderem Bargeld, zwei Brillen sowie ein Mobiltelefon. Der Gesamtwert des Raubgutes wird auf rund 700 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.