Bondorf: Unfall führt zu Stromausfall

Am Mittwochabend ereignete sich in der Grabenstraße in Bondorf ein Unfall, der einen Stromausfall nach sich zog. Ein 51 Jahre alter Nissan-Fahrer kam gegen 22.10 Uhr auf seiner Fahrt in der Grabenstraße aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. Hierdurch kam es zu einem Stromausfall.

Der hinzugerufene Energieversorger kümmerte sich um den Schaden und konnte die Versorgung letztlich wieder herstellen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.