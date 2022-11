Stuttgart-Süd: 22-Jährige in Stadtbahn sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag in einer Stadtbahn der Linie U7 eine 22 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 22-Jährige fuhr kurz nach 16.00 Uhr von Degerloch in Richtung Innenstadt. Ihr gegenüber saß der Unbekannte, der sie zunächst mehrfach mit den Beinen berührte, dann sein Glied herausholte und sich selbst befriedigte.

Als die Frau drohte, die Polizei zu verständigen, stieg der Unbekannte an der Haltestelle Bopser aus. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Die 22-Jährige beschrieb ihn als etwa 185 Zentimeter groß, zirka 30 Jahre alt mit blonden kurzen Haaren und einem Dreitagebart.

Er hatte buschige Augenbrauen, blau-grüne Augen und trug schwarze Kopfhörer in den Ohren. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen OP-Maske und einer grauen Jogginghose bekleidet. Er war ungepflegt und sprach Deutsch mit schwäbischem Dialekt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.