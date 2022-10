Stuttgart: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Polizeibeamte haben am Sonntagnacht einen27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben.

Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen sowie einen 25 Jahre alten Mann gegen 0.05 Uhr am Josef-Hirn-Platz und bemerkten hierbei,dass die beiden Männer eine Plastiktüte in Richtung der Beamten warfen, in welcher sich mehrere Verkaufseinheiten Marihuana sowie 18 Ecstasy-Tabletten befanden. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten bei dem27-Jährigen zwei weitere Verkaufseinheiten Marihuana sowie mutmaßlichesDealergeld. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den25-Jährigen wieder auf freien Fuß. Der 27-jährige gambische Tatverdächtige wurde am Sonntag (16.10.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.