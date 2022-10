Sindelfingen: Fahrgast in Linienbus verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde eine 71 Jahre alte Frau amMontag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 19:20Uhr in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die71-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt in einem Linienbus, der auf derZimmerstraße in Richtung Bachstraße unterwegs war.

Eine 38-jährige Audi-Fahrerin, bog zur selben Zeit von der Rosenstraße nach links in dieZimmerstraße und missachtete mutmaßlich die Vorfahrt des Busses. Sowohl der47-jährige Fahrer des Linienbusses als auch die Audi-Fahrerin leiteten eine Vollbremsung ein und konnten so eine Kollision der Fahrzeuge verhindern. Die 71-Jährige stürzte durch die Wucht der Bremsung jedoch von ihrem Sitz und wurdeverletzt.