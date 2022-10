Sindelfingen-Maichingen: 37-Jähriger durch Feuer schwerverletzt

Aus noch unbekannter Ursache wurde ein 37-jähriger Mann am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, in der Talstraße in Maichingen durch ein Feuer verletzt. Der 37-Jährige bewohnt derzeit eine Unterkunft in einem Beherbergungsbetrieb und soll mit weiteren Bewohnern hochprozentigen Alkoholkonsumiert haben. Während die anderen Männer zu Bett gingen, begab sich der 37-Jährige auf den Balkon.

Möglicherweise wollte er eine Zigarette rauchen. Letztlich erlitt er Brandverletzungen im Gesichts- und Oberkörperbereich. Teilweise wurde seine Kleidung durch Brand zehrung beschädigt. Ein Zeuge wurde vermutlich aufgrund der Schreie des 37-Jährigen aufmerksam und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Der Mann, der schwere Verletzungen erlitt, wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Derzeit ist ein Fremdverschulden eher auszuschließen. Die Ermittlungen dauern an.