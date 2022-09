Aspach: Exhibitionist belästigte 17-Jähriges Mädchen

Während des Aspachers Volkslaufs am letzten Samstag belästigte ein unbekannter Mann ein 17-Jähriges Mädchen, das auf einer Bank an einem Feldweg in Richtung Fautenhau unweit der Heilbronner Straße saß.

Der Tatverdächtig lief aus Richtung Heilbronner Straße zunächst an dem Mädchen vorbei, um wenig später zurückzukehren. Dabei hatte er seine Hose geöffnet und zeigte dem Mädchen sein erigiertes Glied. Nach dem Vorfall ging der unbekannte Mann weiter und das Mädchen rannte weg. Von dem Tatverdächtigen liegt folgte Beschreibung vor: Er war ca. 30 Jahre alt und 180 cm groß. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und dunkler Jeanshose.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 07361/5800 um sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen. Da zum Zeitpunkt des Vorfalls der Aspacher Volkslauf stattfand und auch Sportler sowie Passanten an der genannten Tatörtlichkeit vorbeikamen, könnten diese möglicherweise relevante Beobachtungen getätigt haben, die zur Tataufklärung beitragen könnten. (pol/gr)