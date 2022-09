Balingen: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in der Ohnrastraße in Frommern ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei fuhr ein 21-Jähriger kurz nach 10.30 Uhr mit einem Lastwagen der Marke Iveco vor einer Firma rückwärts über die Straße.

Hierbei erfasste der Kastenwagen einen 61 Jahre alten Mitarbeiter der Firma und überfuhr den zu Boden gestürzten Fußgänger. Dieser erlitt bei dem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen, denen er trotz sofortiger Versorgung durch den Rettungsdienst sowie eines Notarztes kurze Zeit später erlag.

Der Lkw-Lenker erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik zur ärztlichen Versorgung gebracht werden. Der Notfallnachsorgedienst kümmerte sich um die Mitarbeiter der betroffenen Firma. In die polizeilichen Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Am Unglücksort war auch ein Rettungshubschrauber gelandet. (ms)