Schorndorf: Autofahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Kastenwagens fuhr am Mittwochmorgen kurz nach 7:30 Uhr die Straße Kelterwiesen von Buhlbronn kommend in Richtung Miedelsbach entlang. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 23-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines weißen Seat, der kurz nach dem Unfall in der Nähe des Unfallortes gesichtet wurde, als Zeuge gesucht. Er sowie weitere Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen. Die Straße ist derzeit (Stand 08:40 Uhr) komplett gesperrt. (pol/fm)