A81: Vollsperrung nach schwerem Unfall

Mundelsheim. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls musste die Autobahn 81 in Richtung Heilbronn, kurz vor der Anschlussstelle Mundelsheim, am frühen Donnerstagabend für ca. eine Stunde gesperrt werden. Der 50-jährige Fahrer eines Daimler Vitos befuhr mit vier Insassen im Fahrzeug, gegen 18:05 Uhr, den rechten der drei Fahrstreifen.

Vermutlich aufgrund Sekundenschlafes kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt den dortigen Grünstreifen und wird im weiteren Verlauf zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er letztendlich an der Mittelleitplanke zum Stehen kommt. Durch den Aufprall wurde der 66-jährige Beifahrer schwer und ein 8- jähriges Mädchen leicht verletzt.

Die schwer verletzte Person musste von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer selbst sowie zwei weiteren Insassen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Heilbronn für die Dauer von einer Stunde gesperrt werden, wodurch sich ein Rückstau von ca. 7 Kilometern bildete. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 45.000 Euro. (pol/fm)