Esslingen: Soft-Air-Waffe löst Polizeieinsatz aus

Eine Soft-Air-Waffe hat am Donnerstagnachmittag in der Weiherstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 15.45 Uhr wählte eine Zeugin den Notruf, nachdem sie an einer dortigen Bushaltestelle einen Mann mit einer Pistole gesehen hatte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort auf einen 31-Jährigen, der zunächst vorläufig festgenommen wurde. Wie sich herausstelle, handelte es sich bei der gesehenen Waffe um eine Soft-Air-Version. Diese wurde sichergestellt und der 31-jährige Besitzer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. (pol/fn)