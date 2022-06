Holzgerlingen: Beleidigungen und handgreifliche Auseinandersetzungen bei Fußballspiel

Zu einem turbulenten Fußballspiel kam es am Sonntag gegen 13:15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Straße „Hinter den Weingärten“ in Holzgerlingen.

Bereits während des Spiels war der Schiedsrichter aufgrund von unsportlichem Verhalten einiger Spieler sehr gefordert und musste mehrere gelbe und rote Karten verteilen. Im weiteren Verlauf spitzte sich die bereits angeheizte Stimmung weiter zu und zahlreiche Spieler, Angehörige und Zuschauer stürmten das Spielfeld. Das Spiel musste vorzeitig abgebrochen werden. In der Folge kam es zu mehreren Beleidigungen und Körperverletzungen, die nun weitere polizeiliche Ermittlungen nach sich ziehen. Schwerere Verletzungen blieben aus.