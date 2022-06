Böblingen: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Sonntag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Radfahrer die Römerstraße in Böblingen. Im Kreuzungsbereich zur Panzerstraße bog er nach links in Richtung Schönaich ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er den angrenzendenGehweg und die Grünfläche, auf welcher er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen stürzte. Dort wurde er nicht mehr ansprechbar von Ersthelfern

aufgefunden. Der hinzugerufene Rettungsdienst konnte den schwer verletzten Mann stabilisieren und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein.