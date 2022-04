Ellwangen: Streitereien in der LEA

Am Montag um kurz vor 16 Uhr wurden dem Polizeipräsidium Aalen Streitigkeiten in der LEA Ellwangen gemeldet. Nach ersten Informationen soll es zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Aufgrund dieser Meldung fuhren insgesamt sechs Streifenwagenbesatzungen des PP Aalen die Örtlichkeit an.

Vor Ort stellte sich heraus, dass anscheinend ein 29-Jähriger und seine 24-jährige Freundin mit einer Eisenstange angegriffen und verletzt wurden.

Bereits im Vorfeld dieser körperlichen Auseinandersetzung sei es bereits am Vormittag zu einem verbalen Streit gekommen, in welchem es um die Besitzverhältnisse eines Fahrrades ging. Durch die Polizei konnte die Auseinandersetzung beendet und die Beteiligten ermittelt werden. Der 29-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. (pol/mp)