Tötungsdelikt in Waiblingen-Hohenacker: Polizei chaltet Hinweistelefon

Am Vormittag des Karfreitags wurde im Dorfweg in Hohenacker eine 79-jährige Frau in ihrem Wohnhaus tot aufgefunden.

Die Kripo Waiblingen ermittelt seitdem wegen eines möglichen Tötungsdelikts mit Hochdruck und hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Auf einen von der Polizei veröffentlichten Zeugenaufruf hin gingen Hinweise ein, denen nachgegangen wird. Zudem ist es erforderlich, noch weitere polizeilichen Umfeld- und Nachbarschaftsbefragungen durchzuführen. Die Kripo hat folgende Fragen:

– Wurden in der Nacht vom 14.04.2022- 15.04.2022 im Bereich Dorfweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, oder Streitgespräche bzw. Hilferufe wahrgenommen?

– Sind Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die üblicherweise nicht im Umfeld des Dorfwegs zuzuordnen sind? Die „Ermittlungsgruppe Freitag“ der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat speziell für dieses Ermittlungsverfahren auch ein Hinweistelefon eingerichtet.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 07151/950-340 direkt mit der Kripo in Verbindung zu setzen.