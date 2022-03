Bietigheim-Bissingen: Gegen Haus und gegen Auto gefahren

Auf rund 15.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 09:15 Uhr an der Ecke Rathausstraße / Am Kübelesbrunnen in Metterzimmern angerichtet hat. Nachdem er zunächst gegen die Wand eines dortigen Wohnhauses gefahren war, prallte er im Anschluss noch auf einen geparkten Opel und ergriff anschließend die Flucht. Die Polizei konnte am Unfallort verschiedene Teile des Fluchtfahrzeugs sicherstellen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.