Sindelfingen: Zeugen einer Körperverletzung gesucht

Ein 59-Jähriger wurde am Sonntag gegen 07:15 Uhr von einem bislang unbekannten Mann geschlagen, als er einer jungen Frau helfen wollte, die von dem Unbekannten zuvor beleidigt und bedroht worden war. Der 59-Jährigen war mit seiner 41-Jährigen Begleiterin in der Innenstadt von Sindelfingen unterwegs, als ihnen auf Höhe der Postbankfiliale in der Gartenstraße eine vierköpfige Gruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, auffiel.

Einer der Männer beleidigte mindestens einer der beiden Frauen und drohte ihr mit Schlägen. Der 59-Jährige sprach den Unbekannten Mann an, woraufhin dieser auf den Helfenden losging. Zunächst entstand ein Gerangel, in dessen Verlauf der 59-Jährige mehrfach mit Fäusten ins Gesicht geschlagen wurde. Als weitere Zeugen hinzukamen, lief das Quartett davon.

Der 59-Jährige wollte ihnen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei folgen. Als der unbekannte Mann dies bemerkte, ging er erneut auf ihn los und versuchte, ihn in den Rücken zu treten. Der 59-Jährige gab die Verfolgung daraufhin auf. Er wurde durch die Schläge leicht verletzt. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 25 Jahren gehandelt haben.

Er sei schlank und habe eine sportliche Statur, sei etwa 175 cm groß und habe schwarze Haare. Sein Begleiter sei etwa im selben Alter gewesen, ebenfalls schlank und schwarzhaarig, groß und trug ein rot-schwarzes Holzfällerhemd. Die beiden Frauen seien etwa 18 Jahre alt gewesen und hatten beide lange dunkle Haare. (pol/gm)