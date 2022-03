Weinstadt / Fellbach: Gefährliche Fahrweise auf Bundesstraße

Der Fahrer eines Mercedes Benz C 200 fuhr am Montag kurz vor 12 Uhr an der Anschlussstelle Weinstadt-Endersbach auf die B 29 in Richtung Stuttgart auf.

Er blockierte mit seiner aggressiven Fahrweise das Einfädeln einer vorausfahrenden Opel-Fahrerin, die deshalb zur Vermeidung eines Unfalls abbremsen musste. Später auf der B 14 kurz vor dem Kappelbergtunnel kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem der Mercedes-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte und dabei dieselbe Opel-Fahrerin nach links abdrängte, die dabei fast in die Leitplanke krachte.

Im weiteren Verlauf sei der Mercedes-Fahrer noch mehrmals sehr dicht auf den Opel aufgefahren und gefährdete dabei die Autofahrerin erheblich. Zeugen, die die Vorfälle beobachten konnten, sollten sich nun mit der Polizei in Fellbach unter tel. 0711/57720 in Verbindung setzen. (pol/pm)