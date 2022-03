Schwieberdingen: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Eine schwer verletzte und eine leicht verletzte Person sowie 50.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend kurz vor 19:00 Uhr im Kreuzungsbereich.

Eine 64-jährige Lenkerin eines Fiat befuhr die Landesstraße 1141 von Markgröningen kommend und wollte an der Kreuzung zur Landesstraße 1140 nach links in Richtung Ludwigsburg weiterfahren. Ihr kam ein 27-jähriger Lenker eines Seat entgegen, welcher seinerseits auf der L 1141 geradeaus über die Kreuzung in Richtung Markgröningen fahren wollte. Beide Fahrzeugführer fuhren in den Kreuzungsbereich ein, wobei nach derzeitigem Ermittlungsstand die 64-Jährige das für sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtete, der 27-Jährige hatte „Grün“.

Im Kreuzungsbereich kollidierte der Seat frontal mit der Beifahrerseite des Fiat. Die 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachten an. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis kurz vor Mitternacht gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr aus Schwieberdingen war zur Absicherung und Sperrung der Unfallstelle mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz.