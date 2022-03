Backnang: Unfall mit tödlich verletzter Person

Update:

Entgegen der ersten Pressemeldung hat sich der Unfall am

Freitagabend nicht an einem Fußgängerüberweg ereignet. Die tödlich verletzte

Person hat die Etzwiesenstraße im Bereich der Einmündung Schlachthofstraße

überquert. An der beschriebenen Unfallörtlichkeit befindet sich kein

Fußgängerüberweg. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

…

Ein 87-jähriger Fahrer eines Pkw Daewoo befuhr am Freitagabend gegen 20 Uhr die Etzwiesenstraße in Richtung Bahnhof und übersah am Zebrastreifen bei der Einmündung Schlachthofstraße einen querenden Fußgänger.

Der 61-jährige Mann wurde vom Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er wurde notärztlich versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Dort erlag er Stunden später seinen Verletzungen. Zur Klärung der näheren Unfallumstände wurde zwischenzeitlich ein Sachverständiger beauftragt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904 94260 in Verbindung zu setzen. (pol/ml)