Bietigheim-Bissingen: Kind durch Unbekannten angefahren

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 20:20 im Primelweg in Bietigheim geben können. Ein bisher unbekannter Pkw-Lenker übersah beim Zurücksetzen am Fahrbahnrand wohl ein elfjähriges Kind.

In der Folge stieß er mit dem Jungen zusammen. Das Kind war alleine unterwegs und wollte gerade die Straße hinter dem Fahrzeug überqueren, als es erfasst wurde. Der Elfjährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte machte sich, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, über den Gröninger Weg in Richtung Buchzentrum davon.

Das Kind wurde durch seine hinzukommende Mutter in ein Krankenhaus gebracht. Der Elfjährige meinte, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Mercedes mit Ludwigsburger Kennzeichen gehandelt habe. Möglicherweise sei es ein E-Fahrzeug gewesen. Der Fahrzeuglenker habe wohl lange Haare gehabt. (pol/gf)