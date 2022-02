Bondorf: Verfolgungsfahrt

Am Sonntag gegen 14:50 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Herrenberg in der Straße Am Römerfeld in Bondorf einen 17-jährigen Rollerfahrer mit seiner 16-jährigen Sozia anhalten.

Der Rollerfahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten, sondern versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei streifte er einen geparkten Lkw und fuhr ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmende entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr ein.

Der 17-Jährige konnte letztlich gestellt werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Betriebserlaubnis seines Kraftrades erloschen war. Zusätzlich muss der Jugendliche nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. (pol/fm)