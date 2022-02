Stuttgart – eine Stadt mit hoher Lebensqualität

Fragt man Bewohner der Stadt Stuttgart, warum er gerne in der oft vergessenen Großstadt lebt, so wird oft das Wort „Sympathisch“ genannt werden. Besonders die hohe Lebensqualität spielt hier eine große Rolle. Stuttgart bietet, neben allen Vorzügen einer Großstadt, eine hohe kulturelle Vielfalt, die der Stadt zu Weltruhm verholfen hat. Die Landeshauptstadt kann eine interessante Entwicklung vorweisen – einst war Stuttgart nur ein kleines Gestüt, welches den Machhabenden als Residenz diente. Heute leben viele Nationalitäten in der Stadt, die die Stadt der Schlösser, der spektakulären Neubauten und der bahnbrechenden Architektur bereichern.



Aber Stuttgart bietet auch ein hervorragendes Arbeitsumfeld. Stuttgart ist bekannt für ein hohes Exportaufkommen und Unternehmen wie Porsche und Daimler prägen das Stadtbild. Verlässt man Stuttgart, so findet der Naturliebhaber eine unvergleichliche Natur, die aber auch durch die Landwirtschaft geprägt wird. Seiner internationalen Bedeutung wird Stuttgart durch den Stuttgarter Flughafen gerecht. Der Flughafen ist im Gegensatz zu anderen Flughäfen noch recht übersichtlich, aber bietet Anbindungen in die Metropolen und Urlaubsregionen dieser Welt.

Geld verdienen in Stuttgart

Stuttgart war schon immer eine technologiebegeisterte Stadt und viele Bewohner nutzen heutzutage das Internet, um die Börsenwelt zu erkunden. Natürlich kann ein Börsengewinn auch gleich wieder in den vielen Restaurants und Cafés der Stadt ausgegeben werden, aber viele Einsteiger in den Handel versuchen in Stuttgart mindestens ein weiteres Standbein aufzubauen. Möchte man in den Handel einsteigen und scheut ein großes Risiko, so bietet sich ein Trading Demokonto an. Der Börsenneuling bekommt hierbei ein kostenloses Konto, um die ersten Schritte im Börsenhandel vorzunehmen. Mit dem kostenlosen Demokonto können keine echten Gewinne erwirtschaftet werden, aber auch ein Verlust ist ausgeschlossen. Der Vorteil und der Nutzen eines solchen Kontos liegt in dem Fakt begründet, dass sich der Einsteiger mit dem Broker und den diversen Handelsplattformen vertraut machen kann und somit Anfängerfehler vermieden werden. Die Demokonten sind sehr praxisnah gehalten und es finden sich keine Unterschiede zu einem echten Wertpapierdepot. Die Kurse sind aktuell und somit kann man seine persönliche Anlagestrategie ohne Risiko erproben.

Das Rathaus von Stuttgart

Besucht man Stuttgart, so sollte man das Wahrzeichen der Landeshauptstadt besuchen. Besonders Freunde von kulturellen Veranstaltungen schätzen hier die Reihe „Kunst im Rathaus“, welche regelmäßige Ausstellungen und Events anbietet. Steht man vor dem Rathaus, so ist das Glockenspiel zu beachten. Dieses besteht aus dreißig Glocken, welche täglich bekannte Volkslieder erklingen lassen.

Die Markthalle in Stuttgart

Ein echtes Highlight von Stuttgart ist die bekannte Markthalle, die jeder Besucher gesehen haben sollte. Besonders die Architektur des Jugendstilgebäudes kann begeistern. An den Marktständen sollte man auf die Vielzahl der angebotenen Waren achten. Spanischer Schinken, türkische Delikatessen und echter Kaviar – hier kommt echtes internationales Flair auf! Natürlich kann man die angebotenen Waren auch sofort verköstigen und oft treffen sich die Menschen in der Markthalle auch zu einem Glas Sekt, welcher meistens mit einem frischen Brot und Käse verköstigt wird.

Die Stadtbibliothek Stuttgart

Für Fotografen ist die Stadtbibliothek ein echtes Highlight. Die Architektur ist außergewöhnlich und mancher Besucher spricht von einem symmetrischen Kunstwerk. Das Innere der Bibliothek erinnert an ein Videospiel und wirkt irgendwie unecht. Besucht man diesen Ort, so wird man diesen skurrilen Anblick nicht so schnell vergessen.