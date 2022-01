Die neuen Klimaziele des Stuttgarter Flughafens

Hitzewellen in Australien, Überschwemmungen in Bangladesch, Dürreperioden in Äthiopien – extreme Wetterereignisse schienen bis vor wenigen Jahren noch weit entfernte Teile der Erde heimzusuchen und uns nicht zu betreffen. Doch die Auswirkungen des Klimawandels sind spätestens seit den Hitzesommern und den verheerenden Überschwemmungen in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 auch bei uns unübersehbar.

Der Klimawandel gehört mittlerweile zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Es bedarf eines engagierten Klimaschutzes von allen Seiten, um den Folgen erfolgreich begegnen zu können. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat daher im Herbst 2021 das Klimaschutzgesetz novelliert und sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Damit ist das Ziel ehrgeiziger als auf europäischer Ebene, denn die Europäische Union will erst 2050 klimaneutral werden.

Der Flughafen Stuttgart unterstützt die Pläne der Landesregierung und will seine Klimaziele ebenfalls zehn Jahre früher erreichen. So sollen die CO2-Emssionen bis 2040 auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Das Land, welches zu 65% Gesellschafter der Flughafen Stuttgart GmbH ist, will den Stuttgarter Flughafen zum ersten klimaneutralen Flughafen Deutschlands weiterentwickeln.

Dies wäre nur ein weiterer konsequenter Schritt in der langjährigen Geschichte des Airports, der immer wieder Vorreiter in Sachen Klima- und Umweltschutz war. So wurden dort in den 70er-Jahren erstmals in Deutschland lärmabhängige Start- und Landeentgelte eingeführt.

Die Fluggesellschaften sollen dadurch angehalten werden, möglichst leise Maschinen zu verwenden. Seit 2009 produziert eine Solaranlage auf dem Dach des Parkhauses rund 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr und die Vorfeldflotte wird elektrifiziert.

Der Flughafen Stuttgart, der zu den sechs größten Airports in Deutschland zählt und im Jahr 2019 mit 12 Millionen Fluggästen sowie mehr als 300 Millionen Euro Umsatz ein Rekordjahr in seiner Unternehmensgeschichte erzielt hatte, will einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Daher umfasst das ganzheitliche Klimaschutzkonzept eine große Bandbreite an Themenfeldern und Maßnahmen, die von der Energieerzeugung, dem Ausbau der Fotovoltaikanlagen auf dem gesamten Gelände über den Ausbau der Ladeinfrastruktur bis zur konsequenten energetischen Sanierung der Betriebsgebäude reicht.

Durch dieses Maßnahmenbündel nimmt der Flughafen Stuttgart, an dem rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt sind und von dem 55 Fluggesellschaften täglich zu rund 120 Destinationen fliegen, seine Verantwortung einer mobilen Gesellschaft und nachfolgenden Generationen gegenüber wahr und macht diese auch transparent. So können sich interessierte Besucher zum Beispiel bei einer speziellen Führung von Fachexperten der Universität Hohenheim auf dem Gelände des Flughafens über dessen Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele gezielt informieren, wenn die Corona-Bestimmungen eine sinnvolle Durchführung wieder erlauben.

Auch wenn die Zahl an Flugpassagieren im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie auf etwas mehr als drei Millionen eingebrochen ist, so zeichnete sich der Flughafen Stuttgart im vergangenen Jahr durch ein starkes Luftfrachtgeschäft aus, das im Vergleich zu 2019 um rund 60% zulegen konnte und auf rund 40.500 Tonnen stieg. Ein weiterer Beleg für die wirtschaftliche Stärke und internationale Bedeutung des Flughafens Stuttgart, der diese Position nutzen möchte, um seine Klimaschutzziele früher als ursprünglich geplant zu erreichen.