Büroflächen in Stuttgart : Leichte Erholung bei Leerstandsquote

Seit über zwei Jahren beeinflusst das Corona-Virus und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie

weltweit alle Bereiche der Gesellschaft. Während der Lockdown-Phasen fanden Kultur, Arbeiten oder Familientreffen nur digital und mit reichlich Abstand statt. Die Digitalisierung erfuhr einen ungeahnten Schub und mittlerweile gehören Online-Konferenzen und das Arbeiten im Home Office in zahlreichen Betrieben schon zum Standard.

Einige Unternehmen, die in der Pandemie Umsatzeinbußen zu beklagen hatten, machten aus der Not eine Tugend, statteten die Mitarbeitenden mit allen notwendigen Gerätschaften aus und räumten Büroflächen, um auf lange Sicht Kosten zu sparen. Wie viele Arbeitsplätze vom Home Office wieder zurück in innerstädtische Gebäude verlegt werden, ist ungewiss. Daher gibt es auch mehrere Szenarien, die in Zukunft denkbar sind.

So ist denkbar, dass die Leerstandsquote zweistellige Prozentpunkte erreicht, wenn sich das mobile Arbeiten in vielen Bereichen durchsetzen kann. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass neu gestaltete, innenstadtnahe Büros boomen. Einzelne Büros verlieren dabei an Fläche, während Gemeinschaftsräumen und Allgemeinflächen eine größere Bedeutung zukommen wird. Dadurch soll die Arbeits- und Lebensqualität gesteigert werden.

Viele neue Flächen kommen in Stuttgart allerdings gar nicht erst auf den freien Markt, da sie direkt von

Unternehmen in Auftrag gegeben werden. So ist fast die Hälfte der rund 27 600 Quadratmeter an neuen

Büroflächen, die bis 2023 entstehen werden, bereits vergeben. Daher sind verfügbare Flächen gering und

stark nachgefragt. Doch Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Flächen ist zum Glück vorhanden:

Aktuell gibt es zahlreiche neue Marktplätze, bei denen Interessenten ein Büro in Stuttgart anmieten können.

Grundsätzlich gilt, dass hochwertige Flächen für moderne Arbeitskonzepte weiter stark nachgefragt sind und zentralere Lagen noch stärker in den Fokus rücken. In vielen Innenstädten zeichnet sich ein Wandel ab. Einst rein für den Handel genutzte Flächen werden umgewandelt zu Gunsten einer Mischnutzung für Gastronomie, Handel, Wohnen und Arbeiten.