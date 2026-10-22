Fensterförderung 2026: Neue Regeln verändern die Zuschüsse für Eigentümer

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Für den Austausch alter Fenster gibt es weiterhin staatliche Zuschüsse. Allerdings gelten seit dem 21. Juli 2026 veränderte Förderbedingungen. Besonders beim individuellen Sanierungsfahrplan hat die Bundesregierung nachgeschärft: Der zusätzliche Bonus von fünf Prozent wird künftig erst bei größeren Investitionen berücksichtigt. Für Eigentümer, die einzelne Fenster oder sämtliche Fenster eines Einfamilienhauses erneuern möchten, kann das einen erheblichen Unterschied machen.

Die Neuregelung ist Teil der überarbeiteten Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Während die Grundförderung für energetische Maßnahmen an der Gebäudehülle bei 15 Prozent bleibt, sind die Voraussetzungen für den zusätzlichen Förderbonus strenger geworden.

Zusatzbonus greift erst oberhalb von 30.000 Euro

Bislang konnten Eigentümer für einen förderfähigen Fenstertausch grundsätzlich 15 Prozent Zuschuss erhalten. War die Maßnahme Bestandteil eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP), erhöhte sich die Förderung unter den entsprechenden Voraussetzungen um weitere fünf Prozentpunkte.

Seit dem 21. Juli gelten andere Berechnungsregeln. Die zusätzlichen fünf Prozent werden erst gewährt, wenn die förderfähigen Investitionskosten eines Antrags 30.000 Euro übersteigen. Zudem wird der Bonus ausschließlich auf den darüberliegenden Betrag angerechnet.

Damit verliert der Sanierungsfahrplan bei kleineren Einzelmaßnahmen einen Teil seines bisherigen finanziellen Vorteils. Wer beispielsweise für 18.000 Euro förderfähige Fensterarbeiten durchführen lässt, erhält bei erfüllten Fördervoraussetzungen weiterhin 2.700 Euro Grundzuschuss. Ein vorhandener Sanierungsfahrplan erhöht diesen Betrag nach den neuen Regeln nicht mehr.

Der iSFP bleibt dennoch relevant. Mit ihm steigt bei einem Einfamilienhaus die Obergrenze der förderfähigen Ausgaben für entsprechende Einzelmaßnahmen von 30.000 auf 60.000 Euro. Bei umfangreicheren Sanierungen können dadurch deutlich höhere Gesamtschüsse entstehen.

Wie sich die Neuregelung auf größere Vorhaben auswirkt

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht die Unterschiede. Bei einer förderfähigen Investition von 40.000 Euro und einem gültigen Sanierungsfahrplan ergibt sich folgende Förderung:

Die Grundförderung von 15 Prozent auf 40.000 Euro beträgt 6.000 Euro.

Der zusätzliche Bonus von fünf Prozent wird auf die 10.000 Euro oberhalb der neuen Grenze angewendet. Das entspricht 500 Euro.

Insgesamt ergibt sich ein Zuschuss von 6.500 Euro.

Nach der bisherigen Berechnung hätte der Zuschuss bei gleichen Voraussetzungen 8.000 Euro betragen. Die Differenz beläuft sich somit auf 1.500 Euro.

Ohne Sanierungsfahrplan wären in diesem Beispiel höchstens 30.000 Euro förderfähige Kosten anrechenbar. Daraus ergäbe sich eine Grundförderung von maximal 4.500 Euro.

Die neue Regelung verändert damit das Verhältnis zwischen kleineren Modernisierungen und umfangreicheren Sanierungsvorhaben. Entscheidend ist außerdem, dass die Investitionsgrenze für den iSFP-Bonus bei jedem Förderantrag erneut erreicht werden muss. Mehrere über einen längeren Zeitraum verteilte Einzelmaßnahmen führen daher nicht automatisch zu einem zusätzlichen Zuschuss.

Technische Anforderungen an neue Fenster bleiben entscheidend

Unabhängig von der veränderten Zuschussberechnung müssen neue Fenster bestimmte energetische Standards erfüllen. Für übliche Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren gilt in der Bundesförderung ein maximaler Wärmedurchgangskoeffizient von 0,95 Watt pro Quadratmeter und Kelvin.

Maßgeblich ist der sogenannte Uw-Wert. Er beschreibt die Wärmedämmung des gesamten Fensters einschließlich Rahmen und Verglasung. Der häufig ebenfalls angegebene Ug-Wert bezieht sich dagegen ausschließlich auf das Glas. Ein guter Wert der Verglasung allein reicht deshalb nicht aus, um die Förderfähigkeit eines Fensters nachzuweisen.

Für bestimmte Sonderausführungen und denkmalgeschützte Gebäude gelten abweichende Anforderungen.

Hinzu kommt der fachgerechte Einbau. Wärmeverluste können auch an schlecht ausgeführten Anschlüssen zwischen Fensterrahmen und Außenwand entstehen. Die Förderung berücksichtigt deshalb technische Anforderungen, die über die Eigenschaften des eigentlichen Fensters hinausgehen.

Wer die Erneuerung alter Fenster in Biberach plant, muss folglich zwischen den gesetzlichen Mindestanforderungen und den strengeren Voraussetzungen der staatlichen Förderung unterscheiden. Ein Fenster kann die baurechtlichen Vorgaben erfüllen, ohne automatisch für einen BEG-Zuschuss infrage zu kommen. Diese Unterscheidung gilt bundesweit und unabhängig vom ausführenden Betrieb.

Auch die Antragstellung beeinflusst den Förderanspruch

Neben den Förderhöhen spielt der Zeitpunkt der Antragstellung eine wichtige Rolle. Für Zuschüsse zu Maßnahmen an der Gebäudehülle ist weiterhin das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zuständig. Bei der Beantragung muss ein zugelassener Energieeffizienz-Experte eingebunden werden.

Für die Förderung ist grundsätzlich vor Beginn der Umsetzung ein Antrag erforderlich. Der notwendige Liefer- oder Leistungsvertrag muss bereits bei der Antragstellung vorliegen und eine aufschiebende oder auflösende Bedingung hinsichtlich der Förderzusage enthalten.

Diese Vertragsregelung soll verhindern, dass Eigentümer trotz ausbleibender Förderbewilligung an die Durchführung einer Maßnahme gebunden sind. Wer den Fenstertausch bereits ohne entsprechenden Fördervorbehalt verbindlich beauftragt oder mit den Arbeiten begonnen hat, kann seinen Förderanspruch gefährden.

Für vor der Reform bewilligte Förderanträge gelten Übergangsregelungen. Die Bundesregierung hat klargestellt, dass bereits vor dem 20. Juli 2026 zugesagte Anträge von den neuen Förderbedingungen unberührt bleiben.

Was die Reform für die Sanierungsplanung bedeutet

Die Änderung beim iSFP-Bonus dürfte insbesondere Eigentümer betreffen, die ihre Gebäude schrittweise modernisieren. Ein Austausch einzelner Fenster liegt häufig unterhalb der neuen Grenze von 30.000 Euro. Bei solchen Maßnahmen bleibt die Grundförderung bestehen, während der bisherige Zusatzbonus entfällt.

Anders kann die Rechnung ausfallen, wenn mehrere energetische Arbeiten in einem größeren Vorhaben zusammenkommen. Ob sich beispielsweise Fenstertausch und Fassadendämmung innerhalb eines Förderantrags berücksichtigen lassen, hängt von der konkreten Planung und den geltenden Förderbedingungen ab. Eine künstliche Ausweitung des Sanierungsumfangs allein zur Erreichung einer Zuschussgrenze wäre wirtschaftlich allerdings nicht zwangsläufig sinnvoll.

Der individuelle Sanierungsfahrplan behält unabhängig von der Bonusregelung eine wichtige Funktion: Er dokumentiert den energetischen Zustand eines Gebäudes und ordnet mögliche Verbesserungen in eine nachvollziehbare Reihenfolge ein. Gerade bei älteren Wohnhäusern können Fenster, Außenwände und Heiztechnik unterschiedliche Sanierungsbedarfe aufweisen.

Mit der Reform vom Juli 2026 ist die Förderhöhe stärker vom Umfang der jeweiligen Investition abhängig geworden. Für kleinere Fenstertausch-Projekte bedeutet das häufig geringere Zuschüsse als bisher. Größere Vorhaben können weiterhin von der erweiterten Fördergrenze mit Sanierungsfahrplan profitieren. Entscheidend bleibt, welche Kosten tatsächlich förderfähig sind und welche Maßnahmen für das betreffende Gebäude technisch und wirtschaftlich sinnvoll erscheinen.