Schorndorf: Mann vor Bankfiliale angegriffen – Zeugen gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereitsam Montagabend gegen 18 Uhr vor einer Bankfiliale in derJohann-Philipp-Palm-Straße ereignet hat. Ein 69 Jahre alter Mann befand sich zunächst in der Bankfiliale und hob am Geldautomaten Bargeld ab. Hierbei wurdeer vermutlich bereits beobachtet.

Als der arglose Mann die Bank verließ, wurdeer von vier bisher unbekannten Tätern festgehalten. Unter Vorhalten einesMessers und eines Schlagstocks forderten die Männer die Herausgabe des Geldbeutels, dem kam das Opfer letztlich nach. Die vier bislang unbekanntenTäter entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld aus dem Geldbeutel und ließendiesen anschließend zurück.

aut dem Geschädigten handelt es sich bei den Tätern um vier Männer im Alterzwischen 25 und 30 Jahren mit südländischer Erscheinung. Alle vier Männer sollenein gepflegtes Äußeres, kurze Haare und einen dunklen Vollbart haben.

Drei derTäter sollen zur Tatzeit mit einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Der Vierte,der laut Geschädigtem mit ca. 1,90 Metern auffällig groß gewesen sein soll, sollzur Tatzeit eine Bundfaltenhose getragen haben. Als weitere Auffälligkeit gabder Geschädigte an, dass einer der Täter eine rote Narbe auf der Stirn habensoll.