Ludwigsburg: Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Audi

Am Samstag gegen 09:50 Uhr stand ein schwarzer Audi an einerroten Ampel auf der Linksabbiegerspur in der Schwieberdinger Straße vonLudwigsburger kommend, kurz vor der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd. Aufder mittleren Spur, also der „Geradeausspur“, fuhren ein 53-jährigerMercedes-Lenker und ein 21-jähriger VW-Lenker hintereinander.

Die Ampel für dieGeradeausfahrer zeigte grün. Plötzlich entschloss sich der noch unbekannteLenker des schwarzen Audi ebenfalls auf die Geradeausspur zu wechseln und tatdies unvermittelt und ohne abzuwarten.

Der Mercedes-Lenker konnte gerade so biszum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der VW-Lenker schafftedies nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf den Mercedes auf.

Der schwarze Audifuhr unbeirrt in Richtung der Autobahnschlussstelle Ludwigsburg-Süd davon. Beider Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das PolizeirevierLudwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu demLenker des schwarzen Audi geben können.