Sindelfingen: Schäferhund beißt Jack-Russel-Terrier tot

Während eine 53 Jahre alte Frau am Dienstag gegen 18.35 Uhr ihre beiden Schäferhunde in der Turmgasse in Sindelfingen in ein Taxi setzen wollte, um mit ihnen zu einem Gartengrundstück zu fahren, riss sich einer der Hunde los. Der Schäferhund rannte in die Lange Gasse, wo sich eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem Jack-Russel-Terrier aufhielt.

Unvermittelt schnappte der Schäferhund nach dem Terrier und biss diesen tot.

Das 21 Jahre alte Frauchen erlitt leichte Verletzungen, als sie versuchte ihrem Hund zu helfen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden beide Schäferhunde beschlagnahmt und in einem Tierheim untergebracht. Die Ermittlungen gegen die 53 Jahre alte Hundehalterin hat die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. (pol/lm)