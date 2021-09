Sindelfingen: 50-Jähriger tötet Ehefrau

Sindelfingen. Ein 50-jähriger Mann soll am Freitagabend seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Sindelfingen getötet haben. Er hat sich anschließend bei der Polizei gestellt. Gegen 19:30 Uhr hatte der Tatverdächtige das Polizeirevier Sindelfingen aufgesucht und gegenüber den Beamten erklärt, er habe seine von ihm getrennt lebende Frau getötet.

Einsatzkräfte fuhren daraufhin sofort zur Wohnung der Frau in der Dresdener Straße und fanden sie dort tot auf. Die 43-Jährige war dem ersten Augenschein nach durch massive Gewalteinwirkung getötet worden. Eine Obduktion des Opfers ist für den heutigen Montag vorgesehen.

Den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war das Opfer nach mehreren Fällen von häuslicher Gewalt aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Bereits zu Beginn des Monats hatte sie gegen den Tatverdächtigen ein gerichtliches Annäherungsverbot für ihre Arbeitsstelle erwirkt. Wie er Zugang zur Wohnung bekam, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der 50-Jährige, der die serbische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt, die den gegen ihn beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an. (pol/fm)