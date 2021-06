Stuttgart-Stammheim – Gestürzter Radfahrer schwer verletzt

Ein 29 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (15.06.2021) in der Burtenbachstraße schwere Verletzungen zugezogen.

Der 29-Jährige war gegen 23.15 Uhr in der Burtenbachstraße, entgegen der Einbahnstraße, in Richtung Nansenweg unterwegs.

Ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer bog zeitgleich vom Nansenweg nach links in die Burtenbachstraße ab. In der Folge verlor der Radfahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und verletzt sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ermittlungen ergaben, dass es zwischen den Fahrzeugen zu keiner Berührung kam. (pol/mf)