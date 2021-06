+ Aktuell + Weinstadt: Wegen Unfall Bundesstraße B14 gesperrt

Weinstadt. Auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete sich am Donnerstag gegen 7.15 Uhr ein Unfall. Die Bundesstraße ist dabei für einige Zeit in Richtung Stuttgart komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Remshalden Geradstetten ausgeleitet.

Die Anschlussstelle Grudbach ist ebenso gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Bei dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Die Unfallaufnahme ist derzeit im Gange.

Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, ist momentan nicht absehbar. Es wird nachberichtet.