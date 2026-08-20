Stuttgarts Start-up-Szene im Wandel: Auf dem Weg zum Deep-Tech-Standort

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Stuttgart ist vor allem als Automobil- und Industriestandort bekannt. Doch das wirtschaftliche Profil der Region verändert sich. Zwischen etablierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen wächst ein Umfeld, in dem auch junge Technologieunternehmen vergleichsweise schnell auf konkrete industrielle Anwendungen treffen. Die Region will diese Ausgangslage stärker nutzen und ihre Position bei technologieorientierten Gründungen ausbauen.

Industrielle Stärke wird zur Grundlage für neue Technologien

Die lange Industriegeschichte steht dabei weniger im Gegensatz zur Start-up-Szene, als es zunächst erscheinen mag. Über Jahrzehnte ist in der Region technisches Wissen gewachsen. Es findet sich im Maschinenbau ebenso wie in der Fahrzeugtechnik und bei hoch spezialisierten Zulieferern. Junge Unternehmen treffen deshalb auf potenzielle Anwender in unmittelbarer Nähe und auf Partner mit Erfahrung in Entwicklung und Produktion.

Genau an dieser Verbindung setzt die im April 2026 vorgestellte Start-up-Strategie der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart an. Innerhalb von fünf Jahren soll die Region zu einem der führenden deutschen Standorte für B2B- und Deep-Tech-Start-ups werden. Die Analyse der Wirtschaftsförderung zeigt allerdings, dass das vorhandene Ökosystem bislang zu wenig gebündelt und teilweise schwer zugänglich ist. Deshalb soll unter anderem die zentrale Online-Plattform der Region ausgebaut werden, damit Förder- und Finanzierungsangebote leichter auffindbar sind.

Deep Tech rückt stärker in den Mittelpunkt

Für technologieintensive Gründungen bieten die bestehenden Strukturen gute Voraussetzungen. Bis aus einer technischen Idee ein marktfähiges Angebot entsteht, braucht es häufig spezialisierte Forschung und Möglichkeiten zur praktischen Erprobung. In Stuttgart liegt beides vergleichsweise nah beieinander, weil wissenschaftliche Einrichtungen auf eine stark industriell geprägte Wirtschaft treffen.

Das zeigt sich etwa in der Robotik. Das Forschungsprojekt zu Robotik-Simulationen in Baden-Württemberg verbindet Forschungsarbeit mit praktischen Einsatzfeldern für Unternehmen und bezieht mit der Hochschule der Medien einen Stuttgarter Akteur ein. Digitale Zwillinge und simulationsgestützte Verfahren sollen den Zugang zu Robotikanwendungen erleichtern. Der technologische Wandel reicht damit längst über die klassische Fahrzeugentwicklung hinaus.

Auch die regionale Wirtschaftsförderung setzt verstärkt auf Deep Tech. Beim Applied Deep Tech Fest im Juni 2026 in der ARENA2036 kamen Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft mit Start-ups sowie der Investmentszene zusammen. Anwendungsorientierte Diskussionen und interaktive Formate sollten den Transfer von Forschung in marktfähige Anwendungen voranbringen. Inhaltlich reichte das Spektrum von Quanten- und Batterietechnologien bis zur Medizintechnik; künstliche Intelligenz spielte dabei als übergreifendes Technologiefeld eine zentrale Rolle.

Hochschulen und Forschung werden stärker vernetzt

Eine wichtige Rolle spielt der Wissenstransfer aus den Hochschulen. Mit NXTGN ist in Baden-Württemberg eine von zehn deutschen Startup Factories entstanden. Das Netzwerk ging aus einem Wettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums hervor und soll Wissenschaft enger mit Wirtschaft und Gründungsaktivitäten verbinden.

Der Weg von einer Forschungsidee zum eigenständigen Unternehmen führt allerdings über die technische Entwicklung hinaus. Sobald aus einem Projekt ein Unternehmen werden soll, treten auch wirtschaftliche und organisatorische Fragen in den Vordergrund. Zu den Grundlagen für den Start einer Gründung gehören dabei rechtliche Rahmenbedingungen und die Finanzierung ebenso wie die Entwicklung eines tragfähigen Geschäftsmodells.

Im Juli 2026 wurde das Konsortium um die Universitäten Tübingen, Freiburg und Hohenheim erweitert. Bereits beteiligt sind unter anderem die Universität Stuttgart und das Karlsruher Institut für Technologie. Hinzu kommen die Universitäten Heidelberg und Ulm sowie die Hochschule der Medien. Damit wächst die wissenschaftliche Basis, aus der neue technologieorientierte Unternehmen hervorgehen können.

Mehr Kapital erreicht Baden-Württemberg

Die Dynamik nahm 2026 nochmals deutlich zu. Bereits in den ersten sechs Monaten flossen knapp 1,6 Milliarden Euro an Start-ups aus Baden-Württemberg. Dieser Wert braucht jedoch Kontext: Rund 1,2 Milliarden Euro entfielen nach Angaben von EY auf eine einzige Finanzierungsrunde des Robotikunternehmens Neura Robotics. Solche Großinvestitionen können regionale Rankings erheblich verschieben, sagen aber wenig darüber aus, wie breit der Zugang zu Kapital im gesamten Gründungsumfeld tatsächlich ist.

Start-up-Finanzierung in Zahlen

2024: 567 Mio. Euro Venture Capital in Baden-Württemberg

2025: 852 Mio. Euro (Gesamtjahr)

1. Halbjahr 2026: knapp 1,6 Mrd. Euro

Auch bei der Finanzierung ist Bewegung zu erkennen. Laut EY legte das Venture-Capital-Volumen in Baden-Württemberg 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. Bei den Finanzierungssummen für das Gesamtjahr belegte das Land bundesweit Rang drei.

Ein Standort im Übergang

Stuttgarts Start-up-Szene entwickelt sich aus einer besonderen Ausgangslage. Die Region muss ihre industrielle Prägung nicht hinter sich lassen, um bei Zukunftstechnologien an Bedeutung zu gewinnen. Neues entsteht vielmehr dort, wo technisches Wissen aus Unternehmen auf wissenschaftliche Forschung trifft.

Ob Stuttgart sein selbst gesetztes Ziel als führender B2B- und Deep-Tech-Standort erreicht, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Sichtbar ist bereits, dass Forschung und industrielle Praxis enger zusammenrücken und Gründungen stärker in diese Verbindung einbezogen werden. Darin liegt eine wesentliche Grundlage für den weiteren Wandel des Standorts.